Coronavirus: Pagano (FI), in Abruzzo negato potenziamento terapie intensive

- "Dedicare tempo ed energie a esercizi di burocrazia senza lungimiranza e senza prospettive significa non comprendere né i tempi che stiamo vivendo né il significato pieno del ruolo di commissario della Protezione civile". Lo ha dichiarato il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia in Abruzzo. "Il diniego di autorizzazione - ha proseguito Pagano - alla richiesta della Regione Abruzzo per 8.255.000 euro di lavori in corso per potenziare le terapie intensive e i reparti di malattie infettive e/o pneumologia a Pescara è un classico esempio di burocratismo che smentisce con un controsenso le esortazioni a fare presto e bene. Sono basito per l'accaduto e do pieno e incondizionato appoggio al presidente Marsilio, sia come senatore della Repubblica, sia come da coordinatore regionale di Forza Italia, sia da abruzzese. La sanità non può né essere tirata per la giacca né tanto meno essere ostaggio di pastoie e di decisioni che mascherano le titubanze dietro a un finto decisionismo, miope per il presente e per il futuro. Ricordo al commissario Arcuri, di cui non mi sono ben chiari gli effettivi poteri e le modalità di esercizio, che non possiamo permetterci di perdere tempo in un'inutile attesa che è deleteria per tutti, non solo per i malati. Il risultato pratico è che persino nelle emergenze pressanti come questa del Covid-19 si rinvia, si traccheggia, si sollevano questioni di lana caprina. Non escludo di sollevare la questione su scala nazionale con un'interrogazione parlamentare ad hoc, col solo obiettivo di risolvere il problema che è stato artatamente sollevato e che rischia di avere pesantissime ripercussioni a tutti i livelli, dalla crisi delle strutture sanitarie alla paralisi dell'azione amministrativa", ha concluso il senatore. (Ren)