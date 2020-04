Coronavirus: Iss, zone rosse in fase 2 in caso nuovo focolai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professor Giovanni Rezza, dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nel corso della presentazione dell’analisi epidemiologica sul coronavirus, ha spiegato che sulle zone rosse "probabilmente in una fase successiva dovremmo mantenere le misure di distanziamento sociale ma il virus circolerà meno rapidamente". In questa fase sarà necessario rafforzare "il controllo del territorio con l’identificazione rapida dei nuovi casi, il rintraccio dei contatti ed azioni di contenimento" anche "con delle zone rosse" che "saranno molto importanti quando non ci sarà più il lockdown nel Paese". (Rin)