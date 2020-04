India: Jammu e Kashmir, due militanti uccisi in scontro con forze di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militanti sono stati uccisi in un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir. Lo ha riferito la polizia territoriale. Lo scontro è avvenuto nella notte a Dairoo, nel distretto di Shopian, dove era in corso una perlustrazione della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf), della forza anti-sommossa dell’Esercito Rashtriya Rifles (Rr) e del Gruppo operazioni speciali (Sog) sulla base di segnalazioni di informatori locali. Secondo la ricostruzione ufficiale, i terroristi hanno aperto il fuoco e le forze di sicurezza hanno risposto. L’identità dei due morti non è ancora stata accertata. Dall’inizio del blocco delle attività e dei movimenti non essenziali per contenere l’epidemia di coronavirus, il 25 marzo, ci sono stati vari episodi di questo tipo. Lo scontro più grave è avvenuto il 5 aprile nel distretto di Kupwara: sono stati uccisi cinque militari e cinque terroristi. (segue) (Inn)