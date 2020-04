Primo maggio: cambia il Concertone per l'emergenza coronavirus, evento sarà solo in tv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al protrarsi dell'emergenza Covid-19, il Concertone del Primo maggio di Roma cambia il suo format "mantenendo però intatta la volontà di trattare i temi fondamentali del lavoro che, quest'anno più di sempre, riguardano la vita e il futuro di milioni di italiani", si legge in una nota dei sindacati. "Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro" è il titolo che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per il Primo maggio 2020. "Sarà un grande evento collettivo che andrà in onda in prima serata venerdì 1 maggio su Rai tre, "un ponte tra Roma, la storica città del Concertone e il resto della penisola, unita nell'emergenza sanitaria e ancora in lockdown". L'evento, promosso come sempre da Cgil, Cisl e Uil, sarà una produzione tv di Rai tre, con contributi musicali selezionati, prodotti e realizzati per l'occasione da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli". Primo maggio 2020 sarà trasmesso in diretta dagli studi Rai di via Teulada a Roma e sarà "ricco di ospiti, collegamenti, set musicali e contributi speciali, grazie ad una regia che si propone di rendere la consueta ricchezza musicale e narrativa dell'evento", continua la nota. (segue) (Com)