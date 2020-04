Coronavirus: Tajani, eurobond irrealizzabili, puntiamo sui recovery bond

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eurobond sono purtroppo irrealizzabili ed è per questo che Forza Italia ha deciso di puntare sui recovery bond. Lo ha detto in conferenza stampa l'eurodeputato e vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, presidente della commissione affari costituzionali del Parlamento europeo. "Gli eurobond sono purtroppo irrealizzabili, noi abbiamo deciso di puntare sui recovery bond che sono gli unici che si potranno ottenere", ha detto, spiegando che la risoluzione che oggi il Parlamento europeo voterà "è un messaggio che il Parlamento europeo manda al Consiglio" europeo. "Dentro i gruppi politici è ovvio che ci sono le stesse divisioni che ci sono all'interno del Consiglio: i paesi del nord hanno una visione, i paesi del sud ne hanno un'altra. Siamo arrivati però, almeno per quanto riguarda la famiglia del Partito popolare europeo, ad ottenere un risultato positivo che è quello dei recovery bond", ha continuato. "Non capisco le divisioni tra eurobond e recovery bond. Se ci sono i recovery bond non si possono fare gli eurobond. Se gli eurobond devono essere garantiti dagli Stati non passeranno mai, se sono garantiti dal bilancio comunitario potrebbero passare", ha spiegato. "Non capisco perché non si vogliono prendere 36 miliardi di euro a tasso zero, senza condizioni e con una restituzione a tempi lunghi per un capriccio", ha aggiunto riferendosi allo strumento del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). "Non capisco perché poi si voglia fare tanto a favore della mutualizzazione del debito, si è a favore di certe posizioni, però poi non si vota. C'è molta confusione, noi però abbiamo una posizione chiara", ha concluso.(Beb)