El Salvador: procuratore generale, decisioni Tribunale costituzionale sono "vincolanti" (4)

- "Il presidente Bukele si comporta come se qualsiasi politica fosse giustificabile per fermare la diffusione del Covid-19, inclusa l'adozione di misure che hanno portato a centinaia di arresti arbitrari", ha dichiarato José Miguel Vivanco, direttore Americhe per Hrw. "Le forze di sicurezza devono essere soggette a un rigoroso controllo e chiamate a rispondere se commettono abusi, visto i loro precedenti di gravi violazioni dei diritti umani”. (Mec)