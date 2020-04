Tlc: Open Fiber prosegue digitalizzazione Sardegna, fibra ottica da subito a Olbia e Oristano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Open Fiber è in prima linea nella digitalizzazione del paese, e prosegue oggi più che mai nella sua azione per portare la fibra ottica direttamente nelle case, negli uffici e nelle aziende della Sardegna nello scrupoloso rispetto delle normative di sicurezza. Lo si apprende da un comunicato dell’azienda. Dopo Cagliari, Quartu, Quartucciu, Selargius, Sassari e Alghero finalmente anche gli abitanti di Oristano e Olbia potranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare fino a 1 Gbps (gigabit al secondo) in modalità Ftth (Fiber to the home), cioè con la fibra ottica che entrerà direttamente nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici. Nei due comuni sardi l’azienda sta realizzando, con un investimento diretto di oltre 12 milioni euro, una nuova infrastruttura che vede al momento 10 mila unità immobiliari con il servizio già disponibile per i clienti: 4.300 a Olbia e 6.200 a Oristano. In totale sull’Isola sono state connesse 184 mila unità immobiliari con un investimento diretto di 67 milioni di euro. (segue) (Com)