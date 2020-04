Tlc: Open Fiber prosegue digitalizzazione Sardegna, fibra ottica da subito a Olbia e Oristano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete che Open Fiber sta realizzando, prosegue la nota, è estremamente capillare e pervasiva, a prova di futuro, basata su un’architettura moderna, aperta, efficiente, in grado di garantire la copertura delle maggiori città e il collegamento delle aree industriali, con l’obiettivo di abbattere finalmente il digital divide. “La connessione in banda ultra larga di Oristano e Olbia è per noi un motivo di orgoglio: stiamo portando la fibra ottica da una sponda all’altra dell’Isola in un momento difficile in cui la tecnologia aiuta le persone a stare vicine”, ha spiegato Gianfranco Podda, regional manager di Open Fiber in Sardegna. “Il 2020 sarà un anno importante perché, oltre che a ultimare i lavori in entrambi comuni con l’obiettivo totale di 41 mila unità immobiliari, cominceremo a portare la nostra infrastruttura, la stessa delle grandi città, nelle aree bianche, zone periferiche e borghi rurali, come concessionario del bando di gara Infratel”, ha aggiunto, sottolineando che il piano prevede nei prossimi mesi l’apertura di cantieri nei primi 52 comuni”. (segue) (Com)