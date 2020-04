Tlc: Open Fiber prosegue digitalizzazione Sardegna, fibra ottica da subito a Olbia e Oristano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Open Fiber non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale ma offre l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. Al momento il servizio è disponibile in entrambi i comuni con Vodafone, Tiscali, Optima, Sorgenia, Fibracity a cui si aggiunge Windtre ad Olbia. Una volta conclusi i lavori, l’utente non dovrà far altro che contattare un operatore, scegliere il piano tariffario e navigare ad alta velocità, tenendo conto che da pochi giorni Open Fiber ha attivato una promozione sui contributi di attivazione di una linea Ftth di 60 euro. (Com)