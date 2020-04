Difesa: Libia, intesa attività aerea turca rilevata nel mar Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'intensa attività aerea turca è stata rilevata sui cieli sopra il Mar Mediterraneo orientale. Secondo il sito web specializzato “Itamilradar”, almeno tre Boeing KC-135R (62-6567, 57-2609, 60-2306), un Boeing E-7T (13-001) e un Lockheed C-130E (63-13188) sono in volo. Quest’ultimo è l'unico ancora rintracciabile e sembra stia facendo rotta verso la Libia occidentale. “Possiamo supporre che in volo ci siano anche diversi combattenti”, sottolinea “Itamilradar”, in riferimento agli aiuti militari promessi dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan al Governo di accordo nazionale (Gna) con sede a Tripoli. Non è chiaro se tutti questi voli siano collegati tra loro, ma ricordano “la tipica missione aerea italiana su Misurata con una nave cisterna (KC-767A), un aereo AWACS (E-550) alcuni caccia (EF-2000 / F-35A) per supportare un volo cargo (C-130J). (segue) (Res)