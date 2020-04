Difesa: Libia, intesa attività aerea turca rilevata nel mar Mediterraneo orientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso sito web ha rilevato due singolari voli statunitensi diretti a Bengasi, il capoluogo della Cirenaica e roccaforte del generale Khalifa Haftar. Un velivolo Usaf Boeing C-17A (nominativo RCH223, reg. 09-9205) ha lasciato la base di Ramstein, in Germania, alle 22:05 orario italiano e ha seguito la consueta rotta dei precedenti voli per la Libia (nord Italia, Mar Tirreno). L'aereo è scomparso da tutti i siti di localizzazione intorno alle 23:47 sul mar Tirreno meridionale in direzione sud. L'aereo, secondo le stime di “Itamilradar”, dovrebbe essere atterrato a Bengasi verso l'01:30 di stamane. Non esiste una traccia completa del volo di ritorno: lo stesso aeromobile è stato nuovamente visto quando ha lasciato lo spazio aereo italiano alle 05:15. Considerando i tempi di volo, l'aereo dovrebbe essere rimasto a Bengasi per circa 1 ora e mezza, un tempo compatibile con le precedenti missioni. Il C-17, atterrato a Ramstein alle 06:06 ora locale, è ora in volo per gli Stati Uniti. (Res)