Romania: coronavirus, superata la soglia di 8.000 contagi, 400 i decessi

- Le autorità romene hanno confermato oggi altri 360 nuovi casi di Covid-19, registrando un totale di 8.067 persone contagiate nel paese. Lo si apprende dai dati aggiornati diffusi dal Gruppo romeno di comunicazione strategica per il contrasto all'epidemia. Per quanto riguarda i guariti e i deceduti, il bilancio totale si è attestato rispettivamente a 1.508 e 400 pazienti. Nel paese ci sono inoltre 50.702 persone in isolamento domiciliare, 22.129 cittadini in quarantena e 258 pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali. Ad oggi sul piano nazionale sono stati effettuati 85.702 tamponi. (segue) (Rob)