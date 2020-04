Romania: coronavirus, superata la soglia di 8.000 contagi, 400 i decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la situazione dei cittadini romeni in altri Stati, secondo le informazioni ottenute dalle missioni diplomatiche e dagli uffici consolari di Bucarest all'estero, 727 cittadini sono ancora confermati con l'infezione di COVID-19 (coronavirus): 422 in Italia, 196 in Spagna , 26 in Francia, 13 in Germania, 55 nel Regno Unito, 2 in Namibia, 2 negli Stati Uniti, 2 in Austria, 2 in Belgio, 2 in Indonesia e uno in Argentina, Tunisia, Irlanda, Lussemburgo e Svezia. Dallo scoppio dell'epidemia di COVID-19 (coronavirus) e fino a questo momento, 58 cittadini romeni all'estero - 13 in Italia, 15 in Francia, 18 nel Regno Unito, 7 in Spagna, 3 in Germania, uno in Belgio e uno in Svezia - sono morti. (Rob)