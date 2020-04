Coronavirus: Tinagli (Pd), gruppo S&D compatto su eurobond e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo dell'Alleanza progressista dei socialisti e democratici (S&D) del Parlamento europeo ha una posizione compatta sugli eurobond. Lo ha detto in conferenza stampa l'eurodeputata del Pd, presidente della commissione per i problemi economici, Irene Tinagli. "Il gruppo S&D è riuscito ad avere una posizione compatta in cui anche i socialisti dei paesi come la Germania, i Paesi Bassi, sono sulle stesse posizioni nostre del Pd", ha detto. "Noi chiediamo gli eurobond e maggiore solidarietà. E' vero che siamo partiti da posizioni non uguali, ma quando ci siamo accorti della gravità e dell'urgenza di questa crisi, parlando con i colleghi, siamo riusciti a fare un lavoro di sponda importante", ha aggiunto. "Alla fine i socialisti tedeschi sono usciti pubblicamente con il loro leader con delle posizioni a favore degli eurobond, lo stesso leader dei socialisti olandesi...quindi come gruppo S&D devo dire che sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto nel nostro gruppo, per superare le divisioni nord-sud", ha spiegato. "Per il resto, le nostre posizioni si riflettono nelle posizioni di voto. Siamo pragmatici, anche noi siamo contenti anche di aver superato superato le condizionalità del Mes. Siamo per valutare con serenità, senza pregiudizi ideologici, tutti gli strumenti. Però, siamo anche per essere ambiziosi e spingere e negoziare tutto quello che ci può essere utile fino alla fine", ha concluso. (Beb)