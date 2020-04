Serbia: presidente Vucic, avviata la produzione di clorochina nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha avviato una produzione nazionale di clorochina da utilizzare nelle terapie per la cura dei malati che hanno contratto il Covid-19. Lo ha reso noto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, attraverso il profilo Instagram "Il futuro della Serbia". Vucic ha allegato al messaggio un'immagine scattata negli spazi produttivi della casa farmaceutica Galenika. "E' appena cominciata la produzione di clorochina in Serbia, il medicinale fondamentale contro il Covid-19. Bravi a Galenika e ai lavoratori serbi", ha scritto Vucic. Il comitato scientifico del governo serbo ha deciso fin dai primi giorni dell'emergenza di optare per la clorochina come farmaco principale per la cura dei pazienti malati di Covid. Nella giornata di ieri la direttrice del Fondo nazionale per le assicurazioni sanitarie, Sanja Radojevic Skodric, ha reso noto che la Serbia ha finalmente ottenuto la sostanza necessaria per la produzione di clorochina. Skodric ha ricordato che la clorochina è un farmaco antimalarico conosciuto da molti anni. Nella giornata di ieri erano 5.318 i casi confermati di Covid-19 in Serbia, con un aumento di 445 casi su un totale di 3.194 test effettuati rispetto al bollettino giornaliero precedente. Sempre nella giornata di ieri sono stati registrati 4 nuovi decessi, che portano il totale a 103 fra le persone contagiate dal coronavirus. I test effettuati finora in Serbia sono 29.472. Le persone ricoverate sono 3.511, mentre sono 120 le persone che necessitano di ventilazione meccanica. (Seb)