Coronavirus: Uil Fpl Salerno, allarme contagio all'ospedale di Nocera Inferiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo di essere informati sui tempi di esecuzione dei tamponi al personale, sulle procedure e sui percorsi dedicati ai pazienti Covid, sulle attività di sanificazione dell'intero plesso a tutela degli operatori sanitari e dell'utenza che quotidianamente si rivolge alla strutture". Lo ha dichiarato la segreteria provinciale di Uil Fpl Salerno chiamando in causa l'Asl e la direzione del presidio Umberto I in merito alla diffusione del contagio tra personale e degenti del plesso. "Un dettagliato piano di screening sul personale - ha proseguito la Uil Fpl - la celerità dei procedimenti di sanificazione degli ambienti, la dotazione adeguata dei dpi, sono determinanti per fornire agli operatori e alle loro famiglie quella tranquillità e sicurezza necessari per continuare a svolgere un compito di alto valore sociale e umano". Il sindacato ha ricordato inoltre l'importanza strategica dell'Umberto I: "L'ospedale di Nocera Inferiore rimane l'unico riferimento polispecialistico di un vasto e popoloso territorio e l'individuazione del plesso di Scafati come ospedale dedicato Covid è finalizzata a che la pandemia non condizioni chi si rivolge al sistema sanitario per tutte le altre patologie. Le ricorrenti segnalazioni di positività ai test Covid all'Umberto I possono generare nella popolazione disorientamento e spesso tempi di attesa nel rivolgersi alla struttura col rischio di compromettere i corretti iter diagnostico-terapeutici", ha concluso la Uil Fpl. (Ren)