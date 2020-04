© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Cina "l’isolamento domiciliare è stato gestito in maniera diversa rispetto all’Italia. Le persone sono state portate in strutture apposite, con le buone o le cattive maniere". Cosi il professor Giovanni Rezza, dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nel corso della presentazione dell’analisi epidemiologica sul coronavirus. (Rin)