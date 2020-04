Ue: Buffagni (M5s), Salvini tradisce Italia, noi la difenderemo fino all'ultimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, accusa il leader della Lega di tradimento del nostro Paese. "Salvini tradisce l'Italia" scrive su Facebook. "Mentre l'Italia conduce negoziati difficilissimi per ottenere i Coronabond sui tavoli europei, scontrandosi con le resistenze dei Paesi del Nord, questo signore, che ama tanto dire 'Prima gli italiani', si schiera a fianco di Paesi come l'Olanda e al Parlamento europeo vota contro gli interessi del suo Paese", spiega l'esponente di governo del Movimento cinque stelle. "Fa rabbia, da italiano, perché con i voti della Lega quell'emendamento sarebbe stato approvato e oggi avremmo un'arma in più sui tavoli negoziali - continua -. Da par mio, sono orgoglioso di essere fatto di una pasta diversa e di far parte di un Governo che sta facendo di tutto per i cittadini italiani, difendendo il proprio Paese con le unghie e con i denti. Salvini faccia ciò che crede - conclude Buffagni -, noi difenderemo l'Italia fino all'ultimo". (Rin)