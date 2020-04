Roma: Campidoglio, intervento Stato su bilanci comuni o non garantiti servizi essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minori entrate del comune dovute all'emergenza Covid-19 devono essere coperte da una manovra statale perché l'impatto per l'ente non è sostenibile se non riducendo i servizi essenziali che l'ente svolge. Lo ha detto questa mattina, nel corso della commissione capitolina Bilancio, l'assessore responsabile dei conti capitolini Gianni Lemmetti, convocato per riferire ai consiglieri sugli effetti del blocco sulle finanze di Roma Capitale. "La gran parte delle simulazioni sul comparto Comuni – ha spiegato Lemmetti – varia in base a come viene impostata la fase 2. Secondo i dati del Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) e dell'Ifel (Istituto per la finanza e l’economia locale), in ordine alla prima valutazione dell'impatto dell'emergenza coronavirus, parliamo di un mancato gettito per gli enti locali che va dai 3 agli 8 miliardi di euro fra tributi, Imu, addizionale comunale Irpef, assicurazioni e imposte, tassa di soggiorno, Cosap e Tari, considerando anche le compartecipazioni". Lemmetti ha preferito non dare una stima puntuale dell'impatto, ma ha riconosciuto, dopo le dichiarazioni di alcuni consiglieri, che il peso di Roma su questa stima sia sull'ordine di grandezza del 10 per cento (con una perdita variabile dunque tra i 300 e gli 800 milioni, su un bilancio di 5 miliardi). (segue) (Rer)