Roma: Campidoglio, intervento Stato su bilanci comuni o non garantiti servizi essenziali (2)

- Lemmetti ha anche affermato che le minori entrate saranno "sicuramente maggiori di quelle scritte sulla memoria di giunta di marzo (dove si prevedevano minori entrate per 125 milioni). "Mancheranno tante risorse – ha proseguito Lemmetti – considerato anche il previsto e grosso abbattimento dell'addizionale comunale sull'Irpef". Proprio il mancato introito delle entrate dall'addizionale Irpef, come le mancate entrate da multe e sanzioni amministrative, preoccupano di più Lemmetti. "Cosap, Tosap e gli altri tributi possono essere differiti nel tempo e diventano un problema di cassa, altre entrate invece devono essere per forza azzerate". In generale, ha spiegato Lemmetti, le minori potrebbero essere stimate con una riduzione media ponderata del 20 per cento, considerando una lieve ripresa da maggio. "In questo momento – ha ribadito il responsabile dei conti capitolini – non voglio dare cifre perché non sarebbero attendibili. Ai fini dell'equilibro di bilancio" ha concluso Lemmetti, il comune di Roma deve "incassare 5 miliardi nel 2020 e" mancherà "una cifra molto importante affinché" si possano "garantire i servizi identificati pre-Covid". Bisogna "recuperare la percentuale che manca e lo deve fare lo Stato. Ci sarà sorta di indennità, un aumento del fondo di solidarietà nazionale o un ristoro puntuale imposta per imposta, tributo, per tributo, per ora questo non lo sappiamo". (Rer)