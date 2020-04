Scuola: M5s su blog, cosa prevede il decreto su esami e nuovo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste settimane di emergenza la scuola non si è mai fermata: docenti e studenti stanno dando il loro meglio mettendosi alla prova con la didattica a distanza, e il Governo si è impegnato investendo 85 milioni di euro per dotare le scuole e gli studenti più in difficoltà economiche dei dispositivi digitali necessari per proseguire le lezioni in e-learning. Lo riferisce il Movimento 5 stelle in un post sul Blog delle Stelle. "Ora c'è bisogno di guardare alla fine dell'anno scolastico e all'inizio del nuovo, organizzandoli entrambi nel migliore dei modi. Di fronte ai tanti interrogativi che ancora esistono sullo sviluppo della situazione sanitaria, la nostra ministra Lucia Azzolina è già intervenuta con un decreto prevedendo soluzioni a ogni tipo di scenario. Ad oggi è ancora improbabile un rientro a scuola entro il 18 maggio, ma il provvedimento che nei prossimi giorni sarà esaminato dal Parlamento contiene le risposte che servono, in primis per gli esami di maturità", si legge nel blog, secondo cui nel caso si tornasse a far lezione tra i banchi, infatti, sono previste due prove scritte e una orale, valutate da una commissione interna e un presidente esterno, sulla base anche dell'impegno dimostrato durante la didattica a distanza. Se invece non si rientrerà a scuola, le prove scritte saranno eliminate e ne rimarrà solo una orale: un esame semplificato nelle modalità, dunque, ma non per questo meno serio. (segue) (Rin)