Scuola: M5s su blog, cosa prevede il decreto su esami e nuovo anno (2)

- L'epidemia ha sconvolto il modo di fare lezione, e nessuno studente deve essere penalizzato per questo: tutti saranno quindi ammessi all'esame, ma per diplomarsi sarà comunque necessario raggiungere il punteggio di 60/100, considerato l'impegno nell'arco di tutto l'anno scolastico. Due distinte ipotesi sono previste anche per gli esami a conclusione della scuola secondaria di primo grado: se sarà possibile svolgerli in presenza saranno semplificati; in alternativa, si procederà con una valutazione finale da parte del Consiglio di classe, anche sulla base di una tesina scritta dagli studenti. Il decreto sulla scuola, che intanto sta per approdare al Senato per la conversione in legge, prevede anche che tutti gli alunni che non sono alla fine di un ciclo di istruzione siano ammessi all'anno successivo, ma attenzione: non ci sarà nessun "6 politico", perché l'impegno sarà valutato con serietà e scrupolo nel corso degli scrutini finali. (segue) (Rin)