Scuola: M5s su blog, cosa prevede il decreto su esami e nuovo anno (3)

- Altra novità riguarda il meccanismo dei debiti: invece del recupero a inizio dell'anno nuovo ci sarà la possibilità di recuperare e integrare gli apprendimenti. In tutte queste fasi, massima attenzione sarà prestata agli studenti con disabilità e a quelli con particolari bisogni educativi: la scuola deve continuare a essere inclusiva, a maggior ragione in una fase come questa, che rischia di aumentare le disuguaglianze. Infine, nel decreto sono previste disposizioni per organizzare fin da subito l'avvio del nuovo anno, in particolare il calendario scolastico in accordo con le Regioni tenendo in considerazione la necessità di recuperare gli apprendimenti e la conferma dei libri di testo. A tutto il personale scolastico e agli studenti che si stanno impegnando come e più di prima, così come alle famiglie che li supportano nonostante le difficoltà, vanno i nostri ringraziamenti: ora il nostro compito è quello di accompagnare la scuola alla fine di questo anno e traghettarla verso il nuovo. Andiamo avanti, con lo sguardo rivolto al futuro. (Rin)