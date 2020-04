Slovacchia: governo non ha ancora presentato programma al Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo slovacco guidato dal primo ministro, Igor Matovic, è operativo da quasi 4 settimane, ma non ha ancora presentato il suo programma al Consiglio nazionale. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Tasr", ricordando che la Costituzione slovacca fissa un termine di 30 giorni dall'insediamento di un nuovo esecutivo. La vicepremier Veronika Remisova ha spiegato che il documento è in corso di "completamento". Il governo Matovic ha giurato nella mani della presidente Zuzana Caputova lo scorso 21 marzo e pianificava originariamente di redigere il suo programma entro il 13 aprile. Il presidente del parlamento, Boris Kollar, ha dichiarato che il programma potrebbe essere depositato al Consiglio nazionale per l'approvazione lunedì 20 aprile, l'ultimo giorno ammesso prima della scadenza. (Vap)