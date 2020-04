Coronavirus: 3.904 morti in America latina, oltre 30mila contagi in Brasile (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il paese più colpito, con 30.425 casi confermati e almeno 1.924 pazienti morti. Il presidente Jair Bolsonaro, che denuncia esagerazioni sulla portata della crisi e rivendica la necessitò di non fermare l’economia, critica le serrate imposte da alcuni governatori. Una querelle che porta anche alle dimissioni del ministro della Salute Henrique Mandetta. Il parlamento ha approvato la richiesta del governo di sforare i limiti di spesa del 2020. Stato di emergenza anche in Perù, dove si conta un totale di 12.491 casi e 274 morti. Il presidente Martin Vizcarra chiude le frontiere, e impone quarantena obbligatoria a tutta la popolazione fino al 26 aprile. Confermate per ora le elezioni generali in agenda ad aprile 2021. (segue) (Abu)