Roma: assessore Bilancio, 900 milioni in cassa comune ma anticipazioni Stato per liquidità

- "Noi in questo momento sul conto di tesoreria abbiamo 900 milioni, se il governo desse la possibilità ai comuni di ampliare le anticipazioni di tesoreria da 3 a 7 decimi la useremo senz'altro, ma siamo tra gli enti messi meglio perché c'è chi sta già in anticipo di tesoreria. Sulla liquidità, comunque, il governo si è sempre reso disponibile". Lo ha detto l'assessore al Bilancio di Roma Capitale Gianni Lemmetti nel corso della seduta di questa mattina dell'omologa commissione capitolina in merito agli effetti sul bilancio del Comune dell'emergenza coronavirus. (Rer)