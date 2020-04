Giornalisti: Verna, su libertà di stampa Burioni eviti invasioni di campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una proposta che non può neanche essere presa in considerazione. Evito di parlare di temi scientifici per evitare di incorrere in strafalcioni come ha fatto il prof. Burioni in materia di libertà di stampa, ciascuno rispetti le competenze altrui, senza invasioni di campo". Questa la risposta che il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, ha dato al noto virologo Roberto Burioni, come riportato da "Eurocomunicazione". La dichiarazione di Verna si è resa necessaria dopo che Burioni, dalle pagine di Medicalfact, giornale online dai lui fondato, aveva proposto una serie di strategie per prepararsi alla fine del lock down in Italia. Tra queste, anche una "Condivisione della strategia comunicativa con l’Ordine dei giornalisti", e in generale mezzi d'informazione come radio e giornali diffusi su tutto il territorio nazionale, allo scopo di "evitare i danni potenziali sia dell’allarmismo esagerato che della sottovalutazione facilona o addirittura negazionista". Ipotesi rigettata dal presidente del Cnog. (Ren)