Roma: mascherine non tracciate e igienizzanti senza alcol, denunciato per frode in commercio

- Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato Esquilino hanno denunciato il titolare di un negozio a piazza Vittorio Emanuele II per frode in commercio. Il controllo nel negozio è partito dalla segnalazione di un cittadino che ha riferito ai poliziotti che aveva appena acquistato una mascherina ma che il commerciante non aveva emesso lo scontrino. Gli investigatori hanno deciso quindi di controllare il negozio e hanno scoperto che erano esposte, a fianco alla cassa, delle mascherine in tessuto all'interno di una busta trasparente. Quando i poliziotti hanno chiesto chiarimenti il commerciante, che indossava la mascherina ma non i guanti, non ha fornito un valido motivo. Tra l'altro, l'uomo nascondeva centinaia di mascherine in un mobiletto. Tutte le buste erano etichettate con ideogrammi in lingua cinese e una frase in lingua italiana: "Non avere paura Gesù ti ama - Chiesa cristiana evangelica internazionale - la Pietra di Roma", che vengono donate dall'ente religioso per uso esclusivamente personale. I poliziotti hanno, inoltre, trovato svariati flaconcini di gel per le mani e igienizzanti senza alcool. Tutto il materiale, privo di marchio CE e senza fattura d'acquisto è stato sequestrato e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria mentre il titolare del negozio è stato denunciato per il reato di frode in commercio nonché sanzionato poiché, all'atto del controllo, non indossava i guanti previsti dalla vigente normativa. (Rer)