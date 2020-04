Turchia: nel primo trimestre del 2020 registrate quasi 28 mila nuove imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e marzo 2020, 27.908 nuove imprese sono state registrate in Turchia. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu", citando dati dell'Unione nazionale delle camere di commercio (Tobb). Su base annua, si registra quindi un aumento del 26,09 per cento. La maggior parte delle nuove società (11.738) è stata aperta a Istanbul, seguita dalla capitale Ankara e da Izmir. Nel mese di marzo, 640 imprese hanno chiuso i battenti, con un aumento del 7,4 per cento su base annua. (Tua)