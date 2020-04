Emirati: Dubai World Trade Center trasformato in ospedale da campo con 3.000 posti letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ampie sale del World Trade Center di Dubai sono state trasformate nel più grande ospedale del Medio Oriente. Inaugurato ieri, l’ospedale ha una capacità di tremila posti letto di cui 800 per pazienti in terapia intensiva. Il centro è uno dei due ospedali da campo per aumentare la capacità di posti letto della città per i pazienti affetti da coronavirus dagli attuali 4.000 a 5.000. L'allestimento del World Trade Center è simile al centro ExCel di Londra, che è stato trasformato in un ospedale di 4.000 posti letto chiamato Nhs Nightingale. Gli Emirati Arabi Uniti sono il secondo paese per numero di casi registrati nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo con 5.825 contagi e 35 morti. Il paese è stato il primo in tutto il Medio Oriente a registrare un caso di coronavirus, una donna cinese di 73 anni il 29 gennaio. L'annuncio è stato seguito a breve da molti altri casi, molti dei quali erano anche turisti cinesi. Le autorità hanno chiuso già a marzo scuole, bar, palestre, centri commerciali e vari altri luoghi di ritrovo e avviato il 26 marzo un coprifuoco notturno più rigoroso noto "programma nazionale di disinfezione" il 26 marzo. Il 4 aprile, l'Emirato di Dubai ha prolungato il coprifuoco su tutte le 24 ore al giorno con permessi necessari per uscire di casa. Oltre alle misure di contenimento gli Emirati hanno sviluppato in parallelo misure attive con centri per i test allestiti in tutto il paese, l’ultimo dei quali lo scorso 14 aprile nell’emirato di Fujairah. Le autorità di Abu Dhabi hanno allestito il primo aprile un laboratorio per l’analisi dei test in coordinamento con la società di genomica Bgi e la società tecnologica Abu Dhabi Group 42 (G42) e un servizio di test a domicilio per le persone con disabilità. Secondo le stime del ministero della Salute, la curva dei contagi dovrebbe appiattirsi in due-tre settimane. (Res)