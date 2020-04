Ue: Brunetta (FI), contrari a Mes preferiscono Cina a Europa, Conte chiarisca in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile economico di Forza Italia, Renato Brunetta, afferma di ragionare "per tabulas" sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes). "Semmai - spiega in un'intervista a 'Il Foglio' - nutro un cattivissimo pensiero: e cioè che chi sbraita contro questo Mes, lo fa in realtà perché preferirebbe il Mes cinese. Trasformando cosi l'Italia nello Sri-Lanka, che s'è fidato dei prestiti di Pechino e poi, per ottenere uno sconto, ha dovuto vendere un suo porto. Ecco, a pensare male, si sa, si fa peccato. Ma di colloqui di questo tenore, a livello governativo, so per certo che ce ne sono stati nei mesi passati. Eccome". Il parlamentare azzurro quindi prosegue: "Io, per parte mia, so che voglio restare nel club dell'Europa. Una posizione forse minoritaria, nel Parlamento italiano, se sommiamo i voti di Lega, Fd'I, M5s e un pezzo di Leu. Ma proprio per questo invito il premier Conte a venire alle Camere per fare chiarezza una volta per tutte".(Rin)