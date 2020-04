Kenya: attivisti, almeno 12 persone uccise da polizia per aver violato coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia keniota è responsabile della morte di almeno 12 persone che hanno violato il coprifuoco imposto dalle autorità nel quadro delle misure di contenimento da coronavirus. E' la denuncia fatta da alcuni attivisti per i diritti umani ai media locali. Secondo l'attivista Wilfred Olal, riferisce il "Daily Nation", i decessi dovuti all'intervento di agenti di polizia in circostanze legate ad infrazioni del coprifuoco sarebbero 15 in totale, ma per il momento gli attivisti sono in grado di provare 12 episodi. Decine di persone sono state arrestate in Kenya durante le festività di Pasqua per aver infranto le misure restrittive imposte dal governo per far fronte alla diffusione del coronavirus, mentre secondo i media locali, almeno due persone sono state uccise nel quadro del coprifuoco imposto fra le 19 e le 5 del mattino. Fra queste, un ragazzo di 13 anni è morto dopo essere stato colpito da un proiettile vagante della polizia mentre guardava le proteste dal balcone. (segue) (Res)