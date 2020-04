Kenya: attivisti, almeno 12 persone uccise da polizia per aver violato coprifuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte del ragazzo di 13 anni, avvenuta a fine marzo a Nairobi, ha suscitato una forte indignazione popolare. La sua morte ha sollevato forti polemiche contro l'uso di armi da parte della polizia per far rispettare le restrizioni sanitarie. In questo contesto il presidente Uhuru Kenyatta ha chiesto scusa ai suoi concittadini per le violenze che si sono verificatesi durante i tentativi della polizia di contenere le proteste e le violazioni del divieto di movimento imposto come misura di contenimento contro la pandemia di coronavirus. "Voglio scusarmi con tutti i kenioti per alcuni eccessi che si sono verificati durante l'attuazione del coprifuoco. Se lavoriamo insieme e comprendiamo che questo problema ha bisogno dell'impegno di tutti noi, lo supereremo", ha dichiarato Kenyatta in diretta sull'emittente "Citizen Tv". (segue) (Res)