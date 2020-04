Kenya: attivisti, almeno 12 persone uccise da polizia per aver violato coprifuoco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure di contenimento della polizia sono in ogni caso molto severe. Ieri il capo della polizia keniota Hillary Mutyambai ha dichiarato che il periodo di tempo concesso a tutti i cittadini di indossare le mascherine è scaduto e le autorità procederanno all'arresto di chi non si atterrà alle regole. Secondo quanto annunciato in precedenza dal governo, chiunque fosse stato trovato senza mascherina sarebbe stato multato per 20 mila scellini kenioti (pari a circa 188 dollari) o avrebbe dovuto affrontare un periodo di sei mesi di reclusione. (Res)