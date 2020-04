Coronavirus: Russia, oltre 4 mila nuovi casi in un giorno, decessi salgono a 273

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'ultima giornata in Russia, sono stati registrati 4.070 nuovi casi di coronavirus in 81 regioni. Lo ha reso noto il centro operativo per il contrasto alla diffusione del virus. Nel corso dell'ultima giornata sono morte 41 persone e 286 sono state dimesse. Il numero totale di pazienti nel paese ha raggiunto cifra 32.008, mentre sono 273 i decessi. Sono oltre 2.500 le persone che hanno invece superato la malattia. La maggior parte dei nuovi casi si è verificata nella capitale (1959 nuovi casi), seguita dalla Regione di Mosca (472) e da San Pietroburgo (424).(Rum)