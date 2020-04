Coronavirus: Morelli (Lega), Sala inadeguato, dipendenti Atm come cavie per pubblicità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima ha annunciato un accordo con l'ospedale Sacco per dei test sierologici sui dipendenti Atm, ma il Sacco ha smentito. Poi ha detto di averlo chiesto all'Università Statale, che però non ha ancora accettato. Giuseppe Sala si conferma inadeguato: dopo lo sciagurato slogan 'Milano non si ferma' viene sommerso dalle smentite di ospedale e università. E arriva ad ammettere che quelli sui dipendenti Atm 'non sono test validati dalla comunità scientifica'. In pratica, userà i dipendenti Atm come cavie pur di farsi pubblicità. E questi osano criticare Regione Lombardia?". Lo afferma Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino in una Nota. (Com)