- "I cantieri non sono a rischio, in ordine agli investimenti il bilancio tiene e questa, scegliere quali far partire, è una delle scelte strategiche che i consiglieri possono fare per la fase 2". Lo ha detto l'assessore al Bilancio di Roma Capitale Gianni Lemmetti nel corso della seduta di questa mattina del l'omologa commissione capitolina in merito agli effetti sui conti comunali dell'emergenza Covid-19. (Rer)