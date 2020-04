Libia: Saleh scrive a Guterres per denunciare l'interferenza turca negli affari libici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, si è rivolto al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in una missiva riguardo ciò che ha descritto come una “palese interferenza turca negli affari interni libici”. Il portavoce della Camera dei rappresentanti, Abdullah Blayheg, ha dichiarato in un comunicato che la lettera di Saleh ha affrontato "la brutale aggressione turca che le città libiche si trovano ad affrontare dal mare e dall'aria, oltre all'interferenza turca negli affari interni, e all'invio armi e mercenari". Saleh ha scritto nella missiva, inviata anche agli ambasciatori dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unitem, che "questa interferenza rappresenta una chiara violazione delle leggi e dei costumi internazionali, ignorando le conclusioie della Conferenza di Berlino sulla Libia". Nella sua lettera a Guterres, Saleh ha sottolineato che la Camera dei rappresentanti esercita i suoi poteri in conformità con la dichiarazione costituzionale e ha il diritto di chiedere a nome del popolo libico di attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'embargo sulle armi in Libia e di imporre una tregua completa per combattere il coronavirus e per fermare "l'aggressione turca contro la sovranità e l'integrità territoriale della Libia". (Bel)