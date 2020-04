Coronavirus: Liba, salgono a 49 i casi confermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro nazionale per il controllo sanitario in Libia ha annunciato la registrazione di un nuovo caso di coronavirus, che porta il numero totale di casi confermati a 49, principalmente nelle città di Tripoli e Misurata nella regione occidentale. Il Governo di accordo nazionale (Gna) ha proclamato un coprifuoco totale nelle aree sotto il suo controllo, mentre il governo rivale non riconosciuto dell'est ha annunciato l'estensione del coprifuoco annunciato il mese scorso per altre due settimane. (Lit)