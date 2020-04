Coronavirus: Mulè (Fi), task force Colao in campo per coprire incapacità del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le task force credo servano per coprire l'incapacità di decidere di questo governo, a cui manca il coraggio di assumersi la responsabilità delle decisioni: la task force di Colao mi ricorda i pezzi di marmo che si mettevano sulle statue per coprire le vergogne esposte. Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato e portavoce di Forza Italia, su "Radio Cusano Campus". "Sono terrorizzato, se tu decidi di non decidere hai condannato questo paese alla morte produttiva. Questi al governo non stanno sul pianeta Terra. Mes? Chi accusa Fi di voler accedere al Mes per svendere l'Italia dice una solenne fesseria. Noi diciamo: usiamo questi 34 miliardi solo se non ci sono condizioni. Finirà che il 23 aprile il Mes sarà riscritto senza condizioni, non si chiamerà più Mes e il M5S lo accetterà", ha aggiunto Mulè che ha poi parlato dello scontro governo-Lombardia. "Sono polemiche che fanno male e disorientano i cittadini, dando l'immagine di un paese che non sa unirsi neanche in questo momento", ha affermato ancora il portavoce di Forza Italia.(Rin)