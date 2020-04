© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 4.662 il numero dei contagi di coronavirus in Ucraina. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 501 nuovi casi nel paese, come reso noto dal Centro per la salute pubblica del dicastero della Sanità di Kiev. I decessi legati al Covid-19 in Ucraina sono al momento 125, mentre le persone considerate guarite sono 246. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale ammontano invece a 1.611. (Res)