Libia: “Al Ammu” celebra il suo ritorno a Sebrata

- La Brigata rivoluzionaria di Sebrata e la 48ma Brigata di fanteria (nota anche come Brigata martire Anas al Dabbashi) sono tornate nella città costiera della Libia occidentale grazie alla vittoria delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli contro l’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. Secondo il portale d’informazione “Al Marsad”, considerato vicino alle istanze di Haftar, le due brigate sono ritornate con tutto il loro personale per la prima volta dall'ottobre 2017, quando la Sala operazioni anti-Stato islamico, formazione filo-Haftar, li aveva estromessi dopo un’operazione militare. Sotto il comando del generale Omar Abdul-Jalil nel 2017, la Sala operativa anti-Stato islamico aveva lanciato una feroce guerra contro entrambe le brigate accusate di essere coinvolte nella tratta di esseri umani, nel traffico di carburante e di collusione con le organizzazioni terroriste. Ahmed Omar Abdel Hamid al Dabbashi, soprannominato "Al Ammu" o "Lo zio", era in cima alla lista degli accusati e dei ricercati. Il 13 aprile 2020, Al Ammu è tornato a Sebrata e secondo "Al Marsad" avrebbe ucciso due dei figli del generale Abdul-Jalil nelle loro case, Ahmed (17 anni) e Ashraf (22 anni), come vendetta. Al Ammu è apparso ieri in un video e in una foto diffusa sui social con due militanti della città di Zawiya. Le persone nell’immagine dietro ad Al Ammu sono Mahmoud Bilghaith - un membro della Sala delle operazioni dei rivoluzionari libici guidata da Shabaan Hadiya al Makani - e Ali Mazkour, un altro militante di Zawiya. Un'altra foto diffusa è stata scattata ad al Mutrad dopo aver preso d'assalto il quartier generale e la prigione dell'Intelligence occidentale. (Bel)