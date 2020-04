Roma: Raggi, con "San Giuseppe market" spesa solidale per chi è in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano le iniziative di solidarietà a Roma. Lo racconta in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "A inizio aprile, nella basilica San Giuseppe al Trionfale, ha preso vita il 'San Giuseppe Market', un progetto di spesa solidale a sostegno di coloro che in questo periodo si trovano in difficoltà", spiega la prima cittadina di Roma. "Il primo impulso alla spesa solidale viene dato dai cittadini che si recano nei punti vendita aderenti e decidono cosa donare e in quale quantità. Successivamente, i volontari recuperano i beni donati e li portano nei locali della basilica dove i prodotti vengono conservati e poi distribuiti alle famiglie. In sole due settimane sono stati raccolti circa 700 chili di pasta, 350 litri di latte, 70 litri di olio e più di 500 scatole di legumi, insieme ad altri prodotti: passate di pomodoro, tonno, biscotti, merendine, riso, zucchero e altro ancora", aggiunge Virginia Raggi. "Un lavoro di squadra, che i volontari stanno portando avanti con grande dedizione. Voglio ringraziare tutti coloro che in queste giornate si stanno prodigando per aiutare gli altri, a partire dalle persone più fragili. Stiamo dimostrando di essere una grande comunità", conclude il sindaco di Roma nel suo post. (Rer)