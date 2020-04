Coronavirus: Ippolito (Iss), negli ultimi anni depotenziato settore pubblico a favore del privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema sanitario pubblico italiano negli ultimi anni è stato depotenziato a favore del privato: è stato dato al privato quello che rendeva, non quello che serviva di più al paese. Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le Malattie infettive Lazzaro Spallanzani, ad Agorà Rai Tre. "Si è passati da un modello solidaristico for benefit dei pazienti a for benefit di chi ha messo su la sanità privata", ha aggiunto. (Rer)