Germania: ministro Finanze Scholz alimenta dibattito su nuove tasse per i ricchi

- La crisi provocata dalla pandemia di coronavirus in Germania ha acceso il dibattito su speciali oneri tributari per le fasce più ricche della popolazione. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il ministro delle Finanze Olaf Scholz, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al governo nella Grande coalizione con Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), si è pronunciato a favore di un riadattamento del sistema tributario “più verso la giustizia”. Alla questione dell'aumento del debito pubblico per far fronte alla crisi, secondo Scholz “non si può rispondere con tagli alla tasse per i redditi più alti”. Il ministro delle Finanze tedesco ha ricordato che il governo federale si è impegnato a rimborsare il nuovo debito dal 2023. Questo obiettivo può essere conseguito “soltanto con un sistema fiscale equo e giusto”. La posizione della SpD, ha ricordato Scholz, “è sempre stato alleviare i redditi di piccole e medie dimensioni” con la riduzione delle imposte. Il ministro delle Finanze tedesco ha quindi evidenziato: “Coloro che guadagnano qualche centinaio di migliaia di euro possono essere in grado di garantire anche il finanziamento di questi sgravi fiscali”. Scholz si è poi detto favorevole a ridurre le tasse per alcune fasce di reddito dopo che la crisi del coronavirus sarà stata superata. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta al fatto che “quanti ora chiamiamo eroi di tutti i giorni guadagnino di più dopo la crisi”. (segue) (Geb)