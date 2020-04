Germania: ministro Finanze Scholz alimenta dibattito su nuove tasse per i ricchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio di aprile, Saskia Esken, copresidente della SpD con Norbert Walter-Borjans, ha dichiarato che il partito sta valutando di proporre un'imposta patrimoniale una tantum per finanziare la gestione della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Secondo Esken, vi è bisogno di “un'equa ripartizione degli oneri e questo per la SpD non può che significare un contribuito da parte dei più ricchi”. A tal fine, ha affermato la copresidente della SpD, “un prelievo una tantum sui patrimoni sarebbe un modo rimettere in ordine le finanze pubbliche” dopo la crisi. Tuttavia, per l'Ufficio studi del Bundestag, vi sono dubbi sul fatto che la pandemia sia motivo sufficiente per una patrimoniale. In linea di principio, un prelievo una tantum sui patrimoni è compatibile con la Costituzione, ma manca un'opinione uniforme sui requisiti. È, infatti, controverso se la crisi del coronavirus e i suoi effetti sulle finanze pubbliche siano abbastanza gravi. In Germania, l'imposta patrimoniale non viene riscossa dal 1997 seppure non sia stata formalmente abolita. (Geb)