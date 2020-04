Germania: aziende tedesche all'estero prevedono crollo vendite per crisi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, l'80 per cento delle aziende tedesche all'estero prevede perdite significative nelle vendite. È quanto si apprende da un sondaggio della Camera dell'industria e del commercio tedesca (Dihk), come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In conseguenza della pandemia, la situazione e le aspettative delle imprese tedesche all'estero stanno calando drasticamente. Per Volker Treier, direttore per il Commercio estero della Dihk, si tratta di “cifre spaventose”. Le conseguenze economiche della crisi non sono ancora del tutto prevedibili. Il coronavirus colpisce le catene di approvvigionamento internazionali. Inoltre, le restrizioni sui viaggi, il declino della domanda e degli ordini sono “problemi importanti” per le aziende tedesche all'estero. Di conseguenza, gli investimenti vengono posticipati o annullati. Le società tedesche negli Stati Uniti e in Europa hanno giudicato il loro sviluppo economico “particolarmente scarso”. In tale contesto, il 35 per cento delle aziende tedesche all'estero intende assumere meno personale, con soltanto un'impresa su nove che prevede di aumentare il numero di dipendenti. Il risultato è una riduzione significativa della forza lavoro di numerose società tedesche all'estero. (Geb)