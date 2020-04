Coronavirus: Meloni, riaperture in sicurezza per tutti i settori, Stato sanifichi luoghi di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' importante "mediare" tra la necessità delle aperture delle attività e quella di non vanificare sforzi fatti finora. E' l'opinione del presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ai microfoni di "Skytg24" ha poi spiegato che "quando si decide di riaprire occorre non discriminare alcuni settori e filiere". Per la leader Fd'I, "tutti coloro che possono lavorare in sicurezza devono poter riaprire" con la garanzia che lo Stato sanifichi "i posti di lavoro" e non demandi ai privati. "Deve essere una competenza dello Stato", ha aggiunto perché "è meno costoso sanificare che ristorare le aziende rimaste chiuse".(Rin)