Ue: Meloni su Mes, enorme potere contrattuale Italia, senza di noi non esiste Europa

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma che sul fronte del no al Mes "l'Italia non ha chiaro quale potere contrattuale ha in questo momento. Noi decidiamo se esiste l'Europa, senza la Gran Bretagna e l'Italia, l'Europa non esiste più, esiste solo una grande Germania", ha aggiunto ai microfoni di "Skytg24". Quanto alle divergenze sul tema con Forza Italia, Meloni ha evidenziato che si tratta di storia antica "del resto in Europa facciamo parte di famiglie politiche diverse". C'è invece sintonia con il leader della Lega: "Sono d'accordo con Salvini. Penso che questo dibattito spetti al Parlamento. Cosa Conte ha diritto a firmare e cosa no nel Consiglio del 23 in una nazione normale lo decide il Parlamento". Il Mes, ha ribadito Meloni, "porta rischi enormi di commissariamento della nostra politica economica". (Rin)