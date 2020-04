Africa: Oms, casi di Covid-19 potrebbero arrivare a 10 milioni entro sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di coronavirus in Africa potrebbero aumentare dalle poche migliaia attuali a circa 10 milioni entro tre-sei mesi. Lo ha dichiarato ha detto il responsabile delle operazioni di emergenza in Africa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Michel Yao, precisando tuttavia che si tratta di una proiezione provvisoria che potrebbe subire modifiche. “È difficile fare una stima a lungo termine perché il contesto cambia troppo e anche le misure di salute pubblica quando sono pienamente attuate, possono effettivamente avere un impatto”, ha detto Yao nel corso di una videoconferenza con i media. “Siamo preoccupati che il virus continui a diffondersi geograficamente, all'interno dei paesi. I numeri continuano ad aumentare ogni giorno”, ha affermato Matshidiso Moeti, direttore dell'Oms per la regione africana, il quale ha poi criticato la decisione del presidente Usa, Donald Trump, di ritirare i finanziamenti statunitensi all’Oms dal momento che potrebbe vanificare la lotta contro altre malattie come la poliomielite, l'Hiv e la malaria. (Res)